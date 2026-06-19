Форвард Макс Комтуа перешёл в «Спартак» в результате обмена с московским «Динамо»

Хоккейный клуб «Спартак» оформил сделку с московским «Динамо» – в обмен на Никиту Коростелёва новичком красно-белых стал нападающий Макс Комтуа. Об этом сообщает пресс-служба «Спартака». Напомним, ранее Комтуа покинул «Динамо».

В московском «Динамо» Максим провёл два сезона. На счету форварда за бело-голубых 134 матча и 97 (47+50) набранных очков. Вместе с динамовцами Макс стал бронзовым медалистом чемпионата КХЛ (2025).

29-летний Коростелёв в прошлом сезоне провёл 65 матчей, в которых забросил 22 шайбы и отдал 14 результативных передач.

«Благодарим Никиту Коростелёва за игру в составе красно-белых и приветствуем Максима Комтуа, желаем нашему новичку отличных выступлений и много побед с московским «Спартаком»!» — сказано в сообщении красно-белых.