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«Нефтехимик» подписал однолетний контракт с вратарём Семёном Любалиным

«Нефтехимик» подписал однолетний контракт с вратарём Семёном Любалиным
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«Нефтехимик» подписал новый однолетний двусторонний контракт с вратарём Семёном Любалиным. Об этом сообщает пресс-служба нижнекамской команды.

Голкипер дебютировал в минувшем чемпионате КХЛ, проведя на льду 9 минут 30 секунд с «Металлургом». Он пропустил три шайбы после пяти бросков (40% сейвов). В МХЛ у него 13 матчей за «Реактор» и 93% отражённых бросков.

«Желаем Семёну надёжной игры и много побед в предстоящем сезоне!» – сказано в сообщении клуба.

«Нефтехимик» в минувшем сезоне проиграл «Авангарду» со счётом 1-4.

Ранее главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин высказался об интересе команды к форварду Евгению Кузнецову.

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