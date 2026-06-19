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Кто выиграет от обмена Комтуа — Коростелёв?

Кто выиграет от обмена Комтуа — Коростелёв?
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Хоккейный клуб «Спартак» оформил сделку с московским «Динамо» – в обмен на Никиту Коростелёва новичком красно-белых стал нападающий Макс Комтуа.

В связи с этим «Чемпионат» предлагает пройти опрос на тему: Кто выиграет от обмена Комтуа – Коростелёв?

В московском «Динамо» Макс провёл два сезона. На счету форварда за бело-голубых 134 матча и 97 (47+50) набранных очков. Вместе с динамовцами Макс стал бронзовым медалистом чемпионата КХЛ (2025).

29-летний Коростелёв в прошлом сезоне провёл 65 матчей, в которых забросил 22 шайбы и отдал 14 результативных передач.

Напомним, ранее стало известно, что Комтуа покинул «Динамо».

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