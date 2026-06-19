Форвард Макс Комтуа обратился к болельщикам московского «Динамо»

Нападающий Макс Комтуа обратился к болельщикам московского «Динамо». Напомним, форвард в результате обмена перешёл в «Спартак».

«Ко всем болельщикам. Сложно подобрать слова для того, чтобы описать, что эта организация и сообщество значили для меня.

Когда я приехал сюда, меня приняли с распростёртыми объятиями и с первого дня я чувствовал страсть, честь и любовь, которые делают это место особенным. Вы поддерживали меня в самые успешные дни и в самые сложные моменты, и за это я всегда буду благодарен.

Следующая глава карьеры ведёт меня в другое место, но часть меня всегда останется здесь. Воспоминания, которые я здесь получил, взаимоотношения, которые я построил, и невероятная поддержка, которую вы мне оказали и я её ощутил, останутся со мной на всю оставшуюся жизнь.

Спасибо за то, что верили в меня и поддерживали, я действительно чувствовал себя как дома. Надевать эту джерси для меня было честью, я никогда не воспринимал это как должное. Конечно, сейчас мне сложно прощаться с клубом, но я в предвкушении того, что меня ещё ждёт впереди, и всегда буду оглядываться назад на время, которое провёл здесь, с огромной гордостью и благодарностью. Спасибо вам за всё! С любовью и благодарностью, Максим», — приводит слова Комтуа «Динамо».