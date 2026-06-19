«Шанхайские Драконы» подписали контракт с защитником Сергеем Бойковым

«Шанхайские Драконы» подписали контракт сроком на один год с защитником Сергеем Бойковым. Об этом сообщает пресс-служба китайской команды.

За 265 матчей в КХЛ игрок обороны забросил девять шайб, отдал 24 результативных передач. В прошедшем сезоне защищал цвета нижегородского «Торпедо».

«Бойков давно известен как настоящий лидер на льду и в раздевалке, способный привнести в коллектив характер. Любит и умеет проводить силовые приёмы, не боится блокировать броски, может постоять за себя и за команду. Нам нужны люди, которые всегда сражаются до конца. Его опыт поможет нам в построении коллектива», — заявил генеральный менеджер «Шанхайских Драконов» Евгений Артюхин.