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Защитник Даррен Рэддиш перешёл из «Тампы» в «Торонто» и подписал восьмилетний контракт

Защитник Даррен Рэддиш перешёл из «Тампы» в «Торонто» и подписал восьмилетний контракт
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Пресс-служба «Тампа-Бэй Лайтнинг» сообщила, что защитник команды Даррен Рэддиш перешёл в «Торонто Мэйпл Лифс». «Тампа» взамен получила выбор в пятом раунде драфта НХЛ 2026 года.

Дополнительно сообщается, что контракт Даррена Рэддиша рассчитан на восемь лет с кэпхитом в $ 8,5 млн.

30-летний Рэддиш в минувшем регулярном сезоне провёл 73 матча, забив 22 гола и отдав 48 результативных передач. Его показатель полезности составил «+21», а среднее игровое время — 22.42. Все эти показатели стали для него лучшими в карьере. Ранее Рэддиш подписал контракт с «Тампа-Бэй Лайтнинг» в качестве свободного агента 28 июля 2021 года. В его активе 35 голов и 108 результативных передач в 249 играх за карьеру в НХЛ.

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