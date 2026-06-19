«Динамо» Санкт-Петербург представило тренерский штаб на сезон-2026/2027. Герману Титову в подготовке команды будут помогать пять специалистов: Вячеслав Солодухин, Артём Караваев, Константин Власов, Владимир Пономарёв и Вячеслав Михалкевич.

«За игру в нападении будет отвечать Вячеслав Солодухин, который несколько лет помогал Герману Титову в «СКА-1946». Под их руководством армейцы выигрывали регулярный чемпионат, дважды доходили до финала Кубка Харламова и в 2024 году стали чемпионами МХЛ. За плечами Вячеслава Сергеевича почти 500 матчей в КХЛ в качестве игрока, значительная часть из них — за «Витязь» и «Салават Юлаев».

Готовить защитников будет Артём Караваев — игрок «золотого» состава «Динамо» Санкт-Петербург сезона-2017/2018. Завершив игровую карьеру в 2018 году, Артём Владимирович остался в клубе и сходу приступил к тренерской работе. Один сезон провёл в штабе ВХЛ, после чего два года занимался с защитниками молодёжки. Далее тренировал «Тамбов» и череповецкий «Алмаз», а в 2023 году перешёл в воскресенский «Химик», где дважды подряд, в 2025 и 2026 годах, выиграл серебряные медали ВХЛ.

Тренером вратарей назначен Константин Власов, ранее занимавший аналогичную должность в «Адмирале», ЦСКА, «Автомобилисте» и московском «Динамо». В ВХЛ Константин Владимирович тренировал «Рубин», ворота которого некогда защищал сам. Уже с тренерского мостика он помог тюменцам стать чемпионами ВХЛ в сезоне-2010/2011, а спустя время дважды завоевать серебро. Два прошедших сезона работал тренером вратарей в «Норильске».

Общей физической подготовкой динамовцев продолжит заниматься Владимир Пономарёв. Мастер спорта по лёгкой атлетике пополнил ряды «Динамо» два года назад — в сезоне-2024/2025 тренировал молодёжную команду, а в минувшем работал с командой ВХЛ. Позицию видеотренера занял Вячеслав Михалкевич — молодой специалист, с 2023 по 2026 год отвечавший за видеоразбор матчей в череповецком «Алмазе» из МХЛ», — говорится в сообщении «Динамо» в телеграм-канале.