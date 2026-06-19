Крэйг — о «Вегасе»: эта команда с самого первого дня строилась на высоких стандартах

Новый тренер «Вегас Голден Найтс» Райан Крэйг заявил, что цели клуба останутся прежними. Специалист отметил, что команда будет продолжать развиваться, расти и совершенствоваться каждый день.

«Эта команда с самого первого дня строилась на [высоких] стандартах, эти стандарты не изменятся. Вы говорили о победе в Кубке Стэнли или о борьбе за Кубок Стэнли — таков стандарт в этой организации.

Что касается ожиданий, будем заниматься своим делом изо дня в день с целью продолжать развиваться, расти, совершенствоваться каждый день, когда наступит середина апреля, у нас была возможность побороться за трофей», — приводит слова Крэйга сайт НХЛ.