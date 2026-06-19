«С легендой тенниса». Артём Анисимов опубликовал фото с Рафаэлем Надалем

Бывший нападающий ряда клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Артём Анисимов опубликовал у себя на странице в соцсети совместное фото с 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» испанским теннисистом Рафаэлем Надалем.

Фото: Личный архив Артёма Анисимова

«С легендой тенниса. Большое спасибо», — подписал снимок Анисимов, отметив аккаунты самого Надаля и его академии.

Оба спортсмена завершили спортивную карьеру в 2024 году. 38-летний Анисимов провёл 13 сезонов в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Там он успел сыграть за «Нью-Йорк Рейнджерс», «Оттаву Сенаторз», «Коламбус Блю Джекетс» и «Чикаго Блэкхоукс».

Надаль объявил о решении завершить спортивную карьеру в октябре 2024 года. На счету теннисиста 92 победы на турнирах уровня ATP. Последним матчем в его карьере стала встреча с нидерландцем Ботиком ван де Зандсхулпом в составе сборной Испании на Кубке Дэвиса.