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Давыдов: Ковальчук мог бы помочь «Шанхаю» не только на лавочке, но и на льду

Давыдов: Ковальчук мог бы помочь «Шанхаю» не только на лавочке, но и на льду
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Трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов выразил мнение, что Илья Ковальчук рано завершил игровую карьеру. В апреле стало известно, что олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира и трёхкратный обладатель Кубка Гагарина назначен президентом «Шанхайских Драконов».

— Может, сам Ковальчук будет контролировать тренерский процесс?
— Всё возможно. Но я смотрю, как провели нынешний сезон КХЛ почти 40-летние Шипачёв с Радуловым, и понимаю, что Ковальчук мог бы помочь «Шанхаю» не только на лавочке, но и на льду.

— В чём причина такой уверенной игры ветеранов?
— Знаете, в советском хоккее, каким бы долгожителем на льду ты ни был, до 40 лет ты бы не доиграл. Прежде всего потому, что конкуренция, в том числе со стороны молодых игроков, была огромной.

Сегодня уровень КХЛ весьма средний, молодёжь тоже скромная. И такие яркие мастера, как Радулов и Шипачёв, чувствуют себя очень комфортно. Не сомневаюсь, что оба и в предстоящем сезоне себя покажут, будут в «Локомотиве» и «Салавате» лидерами, – приводит слова Давыдова Russia-Hockey.

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