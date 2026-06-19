Гендиректор «Салавата» Баширов: у нас скоро будет две лиги — шесть команд и остальные

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов высказался о расслоении уровня клубов Континентальной хоккейной лиги.

«Не вдавался в эту историю и изначально понимал, что никакой это не рекламный бюджет. У нас нет ни одного хоккеиста, кроме Радулова, который, например, может рекламировать сельское хозяйство. Шутка. Мы разбираемся в маркетинге и знаем, что ни один хоккеист не является рекламным лицом. Я налоговик, мы знаем все эти сделки между взаимозависимыми лицами. Поверьте, что все рекламодатели будут те юрлица, которые связаны с руководством клуба. Это не реклама, это очередной шаг для богатых клубов, у которых теперь бюджет – 950 млн.

Вообще не понимаю людей, которые эти решения принимают. Кто их принимает? Совет директоров? В наши дни не понимать, в каком состоянии находятся клубы и регионы… Если бы не было международных проблем, то 950 млн – это справедливо. Но сейчас эти 950 млн — это икс два. Они ещё больше отделяют клубы, которые не дотягивают до планки в 900 млн. Это мы, «Нефтехимик»… У нас скоро будет две лиги — шесть команд и остальные. Я беседовал на совещании с коллегой: это не моё мнение, что всё сделано только для богатых клубов» — сказал Баширов в программе «На связи».

Напомним, с сезона-2026/2027 потолок зарплат для каждого клуба лиги составит 950 млн рублей вместо 900 млн, а коммерческие контракты игроков КХЛ не будут учитываться в потолке зарплат.