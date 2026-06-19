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«Шанхайские Драконы» объявили об уходе генерального директора Белых

«Шанхайские Драконы» объявили об уходе генерального директора Белых
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Генеральный директор Сергей Белых покидает хоккейный клуб «Шанхайские Драконы». Об этом сообщает пресс-служба китайской команды.

«В прошедшем сезоне клуб столкнулся со множеством новых вызовов. За короткий срок «драконам» удалось заявить о себе и завоевать новую аудиторию в Санкт-Петербурге.

«Шанхай Дрэгонс» благодарит Сергея Юрьевича за работу и желает ему удачи в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении клуба.

Белых долгое время работал на руководящей должности в ПАО «Газпром нефть». С 2019 по 2023 год специалист был генеральным директором омского «Авангарда», с которым в 2021 году стал обладателем Кубка Гагарина. С 2023 по 2024 год трудился исполнительным директором ФК «Спартак-Москва». В китайском клубе Белых работал с августа 2025 года.

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