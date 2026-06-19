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«Дерзкий и неудобный для соперника». Легенда «Спартака» оценил переход Комтуа в команду

«Дерзкий и неудобный для соперника». Легенда «Спартака» оценил переход Комтуа в команду
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Легендарный нападающий и бывший тренер «Спартака» Виктор Пачкалин прокомментировал переход нападающего Макса Комтуа в команду. Форвард пополнил стан красно-белых в результате обмена с московским «Динамо».

«Комтуа — очень сильный хоккеист, его потенциал не до конца раскрыт. Если будет в лучшей своей форме, то это точно один из сильнейших игроков лиги. А на все разговоры о его образе не надо обращать внимания. Да, он дерзкий и неудобный для соперника, но теперь он будет неудобен для соперников «Спартака».

То, как к нему относились в «Динамо», я не могу комментировать, это вопросы к бело-голубым. Думаю, что ситуация и его роль в «Спартаке» будет иной — играющей на пользу спартаковцам. Жамнов и весь тренерский штаб с их опытом точно найдут подход к игроку — и он раскроется», — сказал Пачкалин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

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