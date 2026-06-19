Рыбин — о Кузнецове: нужно прекратить разговоры про НХЛ, можно качественно играть и здесь

Бывший нападающий сборной России Максим Рыбин ответил на вопрос, что нужно сделать нападающему Евгению Кузнецову, чтобы найти клуб в КХЛ.

«В первую очередь, наверное, так же играть, как в Уфе. Он отдавал свои сольные передачи, забивал важные голы, когда в этом была необходимость. Его хитрые передачи тоже нужно отметить, которые присущи ему. В первую очередь ему нужно сосредоточиться на хоккее. У него есть достаточно времени, чтобы играть на высоком уровне. Думаю, нужно прекратить разговоры про НХЛ, можно качественно играть и здесь — в нашей стране», — приводит слова Рыбина Vprognoze.

На данный момент 34-летний форвард находится без команды. Последним клубом, в котором Кузнецов играл в сезоне-2025/2026, стал уфимский «Салават Юлаев».