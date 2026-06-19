Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Генменеджер «Торонто» высказался о приобретении защитника Даррена Рэддиша

Генменеджер «Торонто» высказался о приобретении защитника Даррена Рэддиша
Комментарии

Генеральный менеджер «Торонто Мэйпл Лифс» Джон Чайка прокомментировал обмен защитника Даррена Рэддиша из «Тампа-Бэй Лайтнинг». Канадский клуб выменял 30-летнего хоккеиста на выбор в пятом раунде драфта НХЛ 2026 года. Защитник подписал контракт на восемь лет с кэпхитом в $ 8,5 млн.

«Мы очень рады пополнить организацию игроком такого калибра. Даррен зарекомендовал себя как один из лучших двусторонних защитников в НХЛ. Он сочетает в себе элитный навык работы с шайбой и хладнокровие, конкурентоспособность, а также сильную игру во всех трёх зонах. Он укрепит нашу оборону во всех форматах и является именно тем игроком, который нам нужен», – приводит слова Чайки пресс-служба «Торонто».

Рэддиш в минувшем регулярном сезоне провёл 73 матча, забив 22 гола и отдав 48 результативных передач. Его показатель полезности составил «+21», а среднее игровое время — 22.42. Все эти показатели стали для него лучшими в карьере.

Материалы по теме
Официально
Защитник Даррен Рэддиш перешёл из «Тампы» в «Торонто» и подписал восьмилетний контракт
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android