«Эдмонтон» не продлит соглашения с Рословиком и Хенриком — The Fourth Period

«Эдмонтон Ойлерз» не продлит контракты с нападающими Джеком Рословиком и Адамом Хенриком. Об этом сообщает The Fourth Period.

29-летний Рословик перешёл в «Ойлерз» прошлым летом, подписав соглашение на $ 1,5 млн за сезон. Он провёл 69 матчей в регулярном чемпионате, в которых отметился 21 заброшенной шайбой и 16 результативными передачами. В плей-офф на его счету один ассист в шести играх.

36-летний Хенрик стал игроком канадской команды весной 2024 года. В минувшем регулярном чемпионате он сыграл 65 матчей, в которых отметился тремя голами и 12 результативными передачами. В плей-офф на его счету одна игра без набранных очков.