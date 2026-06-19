Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Эдмонтон» не продлит соглашения с Рословиком и Хенриком — The Fourth Period

«Эдмонтон» не продлит соглашения с Рословиком и Хенриком — The Fourth Period
Комментарии

«Эдмонтон Ойлерз» не продлит контракты с нападающими Джеком Рословиком и Адамом Хенриком. Об этом сообщает The Fourth Period.

29-летний Рословик перешёл в «Ойлерз» прошлым летом, подписав соглашение на $ 1,5 млн за сезон. Он провёл 69 матчей в регулярном чемпионате, в которых отметился 21 заброшенной шайбой и 16 результативными передачами. В плей-офф на его счету один ассист в шести играх.

36-летний Хенрик стал игроком канадской команды весной 2024 года. В минувшем регулярном чемпионате он сыграл 65 матчей, в которых отметился тремя голами и 12 результативными передачами. В плей-офф на его счету одна игра без набранных очков.

Материалы по теме
Спектор: руководство «Эдмонтона» на собеседовании устроило Бэбкоку допрос с пристрастием
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android