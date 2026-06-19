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Афиногенов: Ларионов — большой мастер, он привык к новым реалиям и готов давать результат

Афиногенов: Ларионов — большой мастер, он привык к новым реалиям и готов давать результат
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Чемпион мира в составе сборной России Максим Афиногенов оценил перспективы СКА в предстоящем сезоне Континентальной хоккейной лиги.

«Ларионов — большой мастер. Он покажет со СКА более успешный результат в следующем сезоне. Для выстраивания команды главному тренеру нужно минимум два сезона. Никитину в «Локомотиве» понадобилось три года (четыре. — Прим. «Чемпионата»), чтобы выиграть Кубок Гагарина. Первый сезон всегда уходит на адаптацию. Так произошло и с Ларионовым. Сейчас он привык к новым реалиям и готов давать результат», – приводит слова Афиногенова Metaratings.

65-летний специалист возглавил санкт-петербургский клуб в июне 2025 года.

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