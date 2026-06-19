Баймухаметов — о Комтуа: а где вы видели талантливых ярких игроков с простым характером?

Бывший нападающий «Спартака» Ринат Баймухаметов оценил переход форварда Макса Комтуа в команду. Канадец пополнил стан красно-белых в результате обмена с московским «Динамо». В обратном направлении отправился нападающий Никита Коростелёв.

«Моё личное мнение, что в спортивном плане Комтуа посильнее, чем Коростелёв. Мастерство, техника — всё на высшем уровне у Максима. Мне он ещё нравится тем, что постоянно лезет на пятак, бьётся. В своё время и я так старался играть. И да, конечно, Комтуа умеет залезть под кожу сопернику, думаю, такого плана игрока и не хватало «Спартаку» ранее. Тому, кто в тяжёлый момент может перевернуть игру, взбодрить своих партнёров.

То, что характером непростой, это понятно. А где вы видели талантливых ярких игроков с простым характером? Поработать придётся тренерскому штабу, чтобы выжать максимум из Комтуа в команде», — сказал Баймухаметов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.