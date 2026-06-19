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Инсайдер Лебрюн — о будущем Овечкина: в «Вашингтоне» понимают, к чему он склоняется

Инсайдер Лебрюн — о будущем Овечкина: в «Вашингтоне» понимают, к чему он склоняется
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Журналист и инсайдер The Athletic Пьер Лебрюн поделился мнением о будущем российского нападающего Александра Овечкина в НХЛ. Срок действующего контракта 40-летнего форварда рассчитан до 30 июня 2026 года. Ранее он объявил, что в июле примет решение о продолжении или завершении карьеры в НХЛ.

«Руководство «Вашингтона» регулярно поддерживает с ним связь. Они довольно хорошо понимают, к чему он склоняется, но хотят убедиться, что номер восемь на 100% уверен. «Кэпиталз» не оказывают никакого давления. Когда он будет готов, тогда будет», – написал Лебрюн.

40-летний Овечкин — лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов НХЛ. С учётом плей-офф он забросил 1006 шайб в лиге. По этому показателю он занимает второе место в истории, уступая Уэйну Гретцки (1016). В минувшем сезоне Овечкин набрал 64 (32+32) очка в 82 играх.

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