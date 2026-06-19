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Коваленко: победа в Кубке Стэнли придаст Кочеткову уверенности в дальнейшей карьере

Коваленко: победа в Кубке Стэнли придаст Кочеткову уверенности в дальнейшей карьере
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Олимпийский чемпион Андрей Коваленко оценил перспективы запасного вратаря «Каролины Харрикейнз» Петра Кочеткова после победы в Кубке Стэнли.

«Отдельно скажу о Пете Кочеткове, в своё время он вместе с Николаем Коваленко защищал цвета молодёжной сборной России. Кочетков считался лучшим молодым вратарём России, этот успех, не сомневаюсь, придаст ему уверенности в дальнейшей карьере», — приводит слова Коваленко Russia-Нockey.

В минувшем регулярном чемпионате 26-летний голкипер провёл девять матчей, в которых одержал шесть побед при коэффициенте надёжности 2,33 и 89,9% отражённых бросков. В прошедшем плей-офф Пётр не выходил на лёд.

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