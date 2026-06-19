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Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Джонатан Тэйвз завершил карьеру в 38 лет

Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Джонатан Тэйвз завершил карьеру в 38 лет
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Канадский нападающий Джонатан Тэйвз объявил о завершении игровой карьеры на пресс-конференции «Виннипег Джетс».

Тэйвзу 38 лет, он выступал за «Виннипег» с 2025 года. С 2007 по 2023 год форвард играл за «Чикаго Блэкхоукс», с которым трижды стал обладателем Кубка Стэнли (2010, 2013 и 2015). Канадец провёл в регулярных чемпионатах 1149 матчей, в которых забросил 383 шайбы и сделал 529 результативных передач. Отметим, после сезона-2022/2023 Тэйвз приостановил карьеру.

Джонатан является членом «Тройного золотого клуба», куда входят хоккеисты, становившиеся победителями Олимпиады, чемпионата мира и Кубка Стэнли. Вместе со сборной Канады он выиграл чемпионат мира 2007 года, а также дважды становился олимпийским чемпионом в 2010-м и 2014-м.

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