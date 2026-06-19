Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Ванкувер» изучает предложения по Дебраску и Петтерссону — The Fourth Period

«Ванкувер» изучает предложения по Дебраску и Петтерссону — The Fourth Period
Комментарии

«Ванкувер Кэнакс» слушает предложения об обмене нападающих Джейка Дебраска и Элиаса Петтерссона. Об этом сообщает The Fourth Period.

По информации источника, Дебраском интересуются «Оттава Сенаторз», «Сиэтл Кракен», «Виннипег Джетс» и «Коламбус Блю Джекетс». Ожидается, что переговоры активизируются на следующей неделе, в дни, предшествующие драфту НХЛ. Подчёркивается, что позиция «Ванкувера» по вопросу удержания части зарплаты Петтерссона несколько смягчилась, что увеличивает вероятность сделки.

29-летний Дебраск в минувшем регулярном чемпионате провёл 81 матч, в которых набрал 42 (23+19) очка при показателе полезности «+31». 27-летний Петтерссон в прошлом сезоне заработал 51 (15+36) очко в 74 матчах при показателе полезности «-30». Соглашения обоих хоккеистов рассчитаны до лета 2032 года.

Материалы по теме
Стали известны детали контракта Ильи Сафонова с «Ванкувером»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android