«Ванкувер» изучает предложения по Дебраску и Петтерссону — The Fourth Period

«Ванкувер Кэнакс» слушает предложения об обмене нападающих Джейка Дебраска и Элиаса Петтерссона. Об этом сообщает The Fourth Period.

По информации источника, Дебраском интересуются «Оттава Сенаторз», «Сиэтл Кракен», «Виннипег Джетс» и «Коламбус Блю Джекетс». Ожидается, что переговоры активизируются на следующей неделе, в дни, предшествующие драфту НХЛ. Подчёркивается, что позиция «Ванкувера» по вопросу удержания части зарплаты Петтерссона несколько смягчилась, что увеличивает вероятность сделки.

29-летний Дебраск в минувшем регулярном чемпионате провёл 81 матч, в которых набрал 42 (23+19) очка при показателе полезности «+31». 27-летний Петтерссон в прошлом сезоне заработал 51 (15+36) очко в 74 матчах при показателе полезности «-30». Соглашения обоих хоккеистов рассчитаны до лета 2032 года.