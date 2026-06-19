«Питтсбург» назначил Рона Фрэнсиса специальным советником по хоккейным операциям

Генеральный менеджер «Питтсбург Пингвинз» Кайл Дубас объявил, что Рон Фрэнсис стал специальным советником клуба по хоккейным операциям. 63-летний специалист работал в «Каролине Харрикейнз» с 2006 по 2018 год, а также в «Сиэтл Кракен» с 2019-го по 2026-й.

«Рон глубоко привязан к городу и клубу. Он ценит время, проведённое здесь, когда был игроком, где добился огромных успехов. Игровой и управленческий опыт Рона принесёт большую пользу нашей организации. Мы с нетерпением ждём возможности видеть человека с таким опытом и характером в нашем руководстве. Продолжаем работать над тем, чтобы вернуть «Пингвинз» статус постоянного претендента на Кубок Стэнли», – приводит слова Дубаса пресс-служба «Питтсбурга».

В качестве игрока Фрэнсис набрал 1798 очков в регулярных чемпионатах НХЛ и занимает пятое место в истории лиги по этому показателю. Он дважды брал Кубок Стэнли с «Пингвинз» (1991, 1992), проведя восемь сезонов за команду.