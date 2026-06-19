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«Люблю тебя, брат». Свечников — главному тренеру «Каролины» Бриндамору

«Люблю тебя, брат». Свечников — главному тренеру «Каролины» Бриндамору
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Нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников эмоционально поблагодарил главного тренера команды Рода Бриндамора после победы над «Вегас Голден Найтс» (3:0, 4-2) в шестом матче финальной серии Кубка Стэнли. Во время празднования на льду специалист подошёл к россиянину и обнял его.

«Я люблю тебя, брат. Спасибо. Большое тебе спасибо», — сказал Свечников Бриндамору.

26-летний форвард выступает за «Каролину» с 2018 года. В минувшем сезоне Андрей провёл 79 матчей, в которых отметился 31 заброшенной шайбой и 39 результативными передачами при показателе полезности «+1». В плей-офф на его счету 19 игр и 11 (6+5) очков.

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