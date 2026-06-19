Бобровский и Овечкин – в топ-5 рейтинга свободных агентов НХЛ по версии Daily Faceoff

Журналист Daily Faceoff Мэтт Ларкин составил список из 50 хоккеистов, которые могут 1 июля стать неограниченно свободными агентами. Российский вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский занял четвёртое место в этом рейтинге. На пятой строчке находится нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин.

Топ-10 выглядит следующим образом:

1. Алекс Так («Баффало Сэйбрз»).

2. Расмус Андерссон («Вегас Голден Найтс»).

3. Джон Карлсон («Анахайм Дакс»).

4. Сергей Бобровский («Флорида»).

5. Александр Овечкин («Вашингтон»).

6. Бун Дженнер («Коламбус Блю Джекетс»).

7. Джейкоб Труба («Анахайм»).

8. Бобби Макманн («Сиэтл Кракен»).

9. Коннор Мёрфи («Эдмонтон Ойлерз»).

10. Марио Ферраро («Сан-Хосе Шаркс»).

Также в список вошли ещё три российских хоккеиста — Илья Михеев (26 место, «Чикаго Блэкхоукс»), Владимир Тарасенко (28-е, «Миннесота Уайлд») и Андрей Кузьменко (50-е, «Лос-Анджелес Кингз»).