«Шанхайские Драконы» подписали контракт с нападающим Саттером на два года

«Шанхайские Драконы» подписали контракт на два года с Райли Саттером, сообщает пресс-служба китайского клуба. Ранее нападающий принял квалификационно предложение.

«Рады, что Райли Саттер остаётся в «Шанхайских Драконах». В свой первый сезон в КХЛ он отлично вписался в команду, был ключевым игроком спецбригад, отлично действовал на точке и смело шёл в силовую борьбу. Интерес к этому нападающему среди других клубов КХЛ этим летом был очень серьёзный. Его отлично знает главный тренер, ведь Саттер выступал у Митча Лава и в юниорской команде, и в системе «Вашингтон Кэпиталз». Уверены, его кубковый опыт поможет команде в следующие два сезона», — приводит слова генерального менеджера клуба Евгения Артюхина пресс-служба «драконов».

В свой первый сезон в составе китайской команды Саттер принял участие в 52 матчах, в которых отметился семью заброшенными шайбами и 14 результативными передачами.