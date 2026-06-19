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«Эдмонтон» и «Питтсбург» обсуждали обмен Нурса — The Fourth Period

«Эдмонтон» и «Питтсбург» обсуждали обмен Нурса — The Fourth Period
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«Эдмонтон Ойлерз» и «Питтсбург Пингвинз» обсуждали возможный переход защитника Дарнелла Нурса из канадской команды. Об этом сообщает The Fourth Period. Ранее стало известно, что 31-летний хоккеист запросил обмен и хотел бы играть в клубе из Восточной конференции.

По информации источника, генеральный менеджер «Эдмонтона» Стэн Боумэн не собирается спешить со сделкой, но обмен может состояться перед драфтом НХЛ или во время него.

Срок соглашения Нурса со средней годовой зарплатой $ 9,25 млн рассчитан до конца сезона-2029/2030. В его контракте есть пункт о полном запрете на обмен без согласия хоккеиста. В минувшем регулярном чемпионате защитник провёл 82 матча и заработал 24 (7+17) очка при показателе полезности «-12». В плей-офф на его счету шесть игр без набранных очков.

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