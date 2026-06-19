Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Бостон» готов слушать предложения о возможном обмене Павла Захи — Лебрюн

«Бостон» готов слушать предложения о возможном обмене Павла Захи — Лебрюн
Комментарии

Инсайдер The Athletic Пьер Лебрюн сообщил, что «Бостон Брюинз» готов слушать предложения о возможном обмене нападающего Павла Захи.

«На рынке, испытывающем острую нехватку центров, «Бостон» слушает предложения по Павлу Захе, имя которого, мягко говоря, интригует. Однако есть большая разница между тем, чтобы слушать предложения и хотеть обменять его.

Насколько я понимаю, главным приоритетом «Брюинз» этим летом является продление контракта с Захой, если это возможно. Это может произойти уже с 1 июля. У него остался один год по контракту с зарплатой $ 4,75 млн в год, очевидно, он будет добиваться повышения зарплаты после того, как в прошлом сезоне показал лучшие в карьере результаты, забив 30 голов и набрав 65 очков. Но то, как пройдут эти переговоры, будет зависеть и от того, проявят ли команды реальную активность в переговорах об обмене.

Это, мягко говоря, интригующая ситуация, за которой стоит следить. Многие команды ищут усиление на позиции центра, некоторые из них звонили в течение последней недели. У Захи есть список из восьми команд, в которые он не хочет переходить, как мне сказали, он представил этот список «Бостону» 1 апреля», – написал Лебрюн.

В минувшем регулярном чемпионате 29-летний форвард набрал 65 (30+35) очков в 78 играх. В плей-офф на его счету 3 (1+2) очка в шести матчах.

Материалы по теме
Патрис Бержерон высказался о предстоящей церемонии вывода его номера «Бостоном»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android