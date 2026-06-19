«Бостон» готов слушать предложения о возможном обмене Павла Захи — Лебрюн

Инсайдер The Athletic Пьер Лебрюн сообщил, что «Бостон Брюинз» готов слушать предложения о возможном обмене нападающего Павла Захи.

«На рынке, испытывающем острую нехватку центров, «Бостон» слушает предложения по Павлу Захе, имя которого, мягко говоря, интригует. Однако есть большая разница между тем, чтобы слушать предложения и хотеть обменять его.

Насколько я понимаю, главным приоритетом «Брюинз» этим летом является продление контракта с Захой, если это возможно. Это может произойти уже с 1 июля. У него остался один год по контракту с зарплатой $ 4,75 млн в год, очевидно, он будет добиваться повышения зарплаты после того, как в прошлом сезоне показал лучшие в карьере результаты, забив 30 голов и набрав 65 очков. Но то, как пройдут эти переговоры, будет зависеть и от того, проявят ли команды реальную активность в переговорах об обмене.

Это, мягко говоря, интригующая ситуация, за которой стоит следить. Многие команды ищут усиление на позиции центра, некоторые из них звонили в течение последней недели. У Захи есть список из восьми команд, в которые он не хочет переходить, как мне сказали, он представил этот список «Бостону» 1 апреля», – написал Лебрюн.

В минувшем регулярном чемпионате 29-летний форвард набрал 65 (30+35) очков в 78 играх. В плей-офф на его счету 3 (1+2) очка в шести матчах.