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Тэйвз — о завершении карьеры: благодарен за трудности и опыт, который получил

Тэйвз — о завершении карьеры: благодарен за трудности и опыт, который получил
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38-летний нападающий Джонатан Тэйвз высказался о своём решении завершить игровую карьеру. Прошлый сезон форвард провёл в «Виннипег Джетс».

«Очевидно, последние несколько лет были чрезвычайно трудными. Поэтому думаю, в каком-то смысле чувствую себя готовым к этому моменту. Нервничаю больше, чем думал, но этот переход – сложная задача для любого игрока, который уходит из спорта. Когда немного погружаешься в неизвестность, после того, как вся твоя жизнь была структурирована и предсказуема из года в год, это непросто.

Иногда ловлю себя на мысли, что хотел бы, чтобы всё сложилось иначе, что бы я мог закончить свою карьеру на другой ноте за последние пять лет, но, честно говоря, я благодарен за трудности и опыт, который получил. Как ни парадоксально, чувствую, что узнал о себе и о жизни гораздо больше в трудные моменты, чем когда моя карьера была на пике», — приводит слова Тэйвза официальный сайт НХЛ.

Канадец провёл 16 сезонов в НХЛ. Он является трёхкратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Чикаго Блэкхоукс». Отметим, после сезона-2022/2023 Тэйвз приостановил карьеру из-за проблем со здоровьем.

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