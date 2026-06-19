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20-летний защитник системы «Металлурга» Мухранов оценил свой дебют в КХЛ

20-летний защитник системы «Металлурга» Мухранов оценил свой дебют в КХЛ
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Защитник системы «Металлурга» Ярослав Мухранов высказался о своём дебюте в Континентальной хоккейной лиге.

– Есть приятные ощущения от того, что в конце регулярного чемпионата вас вызвали в «Металлург» и в плей-офф поверили именно в вас? Может быть, это хороший знак на будущее?
– Конечно, приятно. Здорово, что мои труды замечают. Это всё не просто так. Я для этого и тренируюсь, работаю над собой, чтобы меня замечали и давали шанс.

– Тяжело ли не опустить руки, когда в 18, 19, 20 лет не привлекают в КХЛ?
– Да нет, не тяжело. Меня всегда поддерживают близкие, они рядом. А то, что не подключают, это уже видение тренера. Он смотрит по-своему. Возможно, раньше я не привлекал внимание, а сейчас смог заслужить этот шанс. Всё это приходит через работу и игру, — приводит слова Мухранова официальный сайт МХЛ.

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