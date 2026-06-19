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Капитан «Виннипега» Лаури: Тэйвз добился всего, он победитель и лидер

Капитан «Виннипега» Лаури: Тэйвз добился всего, он победитель и лидер
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Капитан «Виннипег Джетс» Адам Лаури высказался о том, что нападающий Джонатан Тэйвз решил завершить карьеру.

«Думаю, он войдёт в историю как один из лучших двусторонних центров, особенно в последнем поколении. Нам всем повезло расти, наблюдая за ним, а затем играть против него, а потом получить возможность играть с ним.

Три Кубка Стэнли, олимпийское золото, «Конн Смайт Трофи». Джонатан добился всего. Он победитель, лидер. Думаю, если оглянуться на его карьеру, это то, что бросается в глаза. Тэйвз побеждал на каждом уровне, в каждой команде, за которую играл. Он был тем парнем, на которого рассчитывали в важные моменты, чтобы добиться больших результатов», – приводит слова Лаури официальный сайт НХЛ.

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