Капитан «Виннипега» Лаури: Тэйвз добился всего, он победитель и лидер

Капитан «Виннипег Джетс» Адам Лаури высказался о том, что нападающий Джонатан Тэйвз решил завершить карьеру.

«Думаю, он войдёт в историю как один из лучших двусторонних центров, особенно в последнем поколении. Нам всем повезло расти, наблюдая за ним, а затем играть против него, а потом получить возможность играть с ним.

Три Кубка Стэнли, олимпийское золото, «Конн Смайт Трофи». Джонатан добился всего. Он победитель, лидер. Думаю, если оглянуться на его карьеру, это то, что бросается в глаза. Тэйвз побеждал на каждом уровне, в каждой команде, за которую играл. Он был тем парнем, на которого рассчитывали в важные моменты, чтобы добиться больших результатов», – приводит слова Лаури официальный сайт НХЛ.