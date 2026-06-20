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«Торонто» выиграл Кубок Колдера. Вратарь Артур Ахтямов — самый ценный игрок плей-офф

«Торонто» выиграл Кубок Колдера. Вратарь Артур Ахтямов — самый ценный игрок плей-офф
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«Торонто Марлис» завоевал Кубок Колдера, выиграв финальную серию плей-офф АХЛ у «Чикаго Вулвз».

В пятом матче серии фарм-клуб «Торонто Мэйпл Лифс» одержал победу со счётом 4:3 и поставил точку в противостоянии — 4-1.

Одним из главных героев чемпионского сезона стал российский голкипер Артур Ахтямов. В решающей встрече он отразил 27 бросков, а по итогам плей-офф был признан самым ценным игроком, получив «Джек Эй Баттерфилд Трофи».

24-летний вратарь записал на свой счёт 15 побед в 22 матчах розыгрыша Кубка Колдера.

Российский голкипер «Чикаго» Амир Мифтахов участия в пятом матче не принимал. Нападающие Никита Павлычев, Иван Рябкин и Виктор Неучев завершили встречу без результативных действий.

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