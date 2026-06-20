Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Много хвалебных слов услышали, даже чересчур». Гришин — о форме «Нефтехимика»

«Много хвалебных слов услышали, даже чересчур». Гришин — о форме «Нефтехимика»
Комментарии

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин высказался об итогах сезона КХЛ, оценив форму игроков нижнекамского клуба.

«У нас немного тяжело, туговато начиналось: предсезонные турниры с поражениями, начало чемпионата не очень внятное. Потом притёрлись друг к другу, начали играть в тот хоккей, который мы хотели видеть внутри коллектива. Много хвалебных слов услышали, даже чересчур, но ещё много проблем осталось. Серия с «Авангардом» получилась запоминающейся. Все говорят про 33 секунды, но у нас были наши восемь последних секунд в той серии — хотелось перенести серию к нам, в Нижнекамск.

Буду ли я изменять предсезонку? Естественно. Мы сезон отработали вместе, годом ранее нам надо было познакомиться. Сейчас ребята всё знают, новичкам помогут адаптироваться к нашим методикам. Теперь будем продвигать эти методики, чтобы они дали больше результата», — приводит слова Гришина официальный сайт КХЛ.

Материалы по теме
«Ничего не исключено». Игорь Гришин — об интересе «Нефтехимика» к Евгению Кузнецову
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android