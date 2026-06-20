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Ахтямов почтил память Родиона Амирова во время празднования победы в финале АХЛ

Ахтямов почтил память Родиона Амирова во время празднования победы в финале АХЛ
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Российский вратарь «Торонто Марлиз» Артур Ахтямов почтил память соотечественника Родиона Амирова во время чемпионского фото после победы в плей-офф Американской хоккейной лиги (АХЛ). Ахтямов сфотографировался с джерси Амирова в руках.

Фото: https://x.com/markhmasters

Амиров скончался 14 августа 2023 года в возрасте 21 года. Игрок был воспитанником уфимского «Салавата Юлаева», в 2020 году он был выбран «Торонто» на драфте Национальной хоккейной лиги в первом раунде под 15-м номером. 23 февраля 2022 года пресс-служба «Торонто» сообщила, что у Амирова диагностирована опухоль головного мозга, в апреле того же года игрок прошел курс лечения в Германии, после чего вернулся в Уфу и подписал арендное соглашение с «Салаватом Юлаевым».

Напомним, «Торонто Марлис» завоевал Кубок Колдера, выиграв финальную серию плей-офф АХЛ у «Чикаго Вулвз» (4-1).

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