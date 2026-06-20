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Патрик Кейн высказался о завершении карьеры Джонатана Тэйвза

Патрик Кейн высказался о завершении карьеры Джонатана Тэйвза
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Нападающий «Детройт Ред Уингз» Патрик Кейн высказался о завершении карьеры Джонатана Тэйвза. Патрик Кейн и Джонатан Тэйвз — дуэт нападающих, который привёл «Чикаго Блэкхоукс» к трём Кубкам Стэнли (2010, 2013, 2015).

«Поздравляю легенду с завершением карьеры. Один из лучших лидеров в истории. Я не мог и мечтать о лучшем товарище по команде, с которым мы вместе пришли в лигу, и горжусь нашими совместными успехами на протяжении многих лет», — написал Кейн на своей странице в социальной сети Х.

Тэйвз является членом «Тройного золотого клуба», куда входят хоккеисты, становившиеся победителями Олимпиады, чемпионата мира и Кубка Стэнли.

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