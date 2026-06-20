«Неоднозначная сделка с обеих сторон». Вайсфельд — об обмене Коростелёва на Комтуа

Бывший генеральный менеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд высказался об обмене нападающего «Спартака» Никиты Коростелёва на хоккеиста московского «Динамо» Макса Комтуа.

«Удивление обмен не вызывает. Но скажу, что это неоднозначная сделка, причём с обеих сторон. Будет очень интересно посмотреть, кто из них выиграл.

Сейчас сказать, кто из них выиграл, не могу. Что касается Коростелёва, то там примерно всё понятно. А вот что касается Комтуа, то непонятно. На данный момент игрок не реализовал свой талант. Это касается и НХЛ, и КХЛ. Если, допустим, тренерскому штабу «Спартака» удастся подобрать к нему ключи, то это серьёзное приобретение. Но удастся ли им это сделать?» — цитирует Вайсфельда «Советский спорт».