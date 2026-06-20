«Барыс» совершил обмен хоккеистов с усть-каменогорским «Торпедо»

Усть-каменогорское «Торпедо» объявило об обмене с астанинским «Барысом», сообщает пресс-служба клуба.

В результате сделки состав «Торпедо» пополнили защитник Данил Бутенко, а также нападающие Саян Данияр, Артур Гатиятов и Диас Гусейнов. Все четверо являются чемпионами Казахстана сезона-2025/2026 в составе «Номада». В обратном направлении в систему «Барыса» отправились защитники Никита Дубинкин и Артём Гасников, а также нападающий Владислав Ануфриев.

Наибольшим опытом выступлений в КХЛ среди новичков обладает Данил Бутенко, который провёл за «Барыс» 35 матчей. Кроме того, защитник выступал за юниорскую, молодёжную и национальную команды Казахстана и является чемпионом Азии.

Саян Данияр — двукратный чемпион Казахстана, побеждавший с «Сарыаркой» и «Номадом». Артур Гатиятов в прошлом сезоне выиграл чемпионат Казахстана и стал победителем чемпионата мира в первом дивизионе в составе сборной Казахстана. Диас Гусейнов также имеет в активе два чемпионских титула и опыт выступлений в КХЛ.