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«Барыс» совершил обмен хоккеистов с усть-каменогорским «Торпедо»

«Барыс» совершил обмен хоккеистов с усть-каменогорским «Торпедо»
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Усть-каменогорское «Торпедо» объявило об обмене с астанинским «Барысом», сообщает пресс-служба клуба.

В результате сделки состав «Торпедо» пополнили защитник Данил Бутенко, а также нападающие Саян Данияр, Артур Гатиятов и Диас Гусейнов. Все четверо являются чемпионами Казахстана сезона-2025/2026 в составе «Номада». В обратном направлении в систему «Барыса» отправились защитники Никита Дубинкин и Артём Гасников, а также нападающий Владислав Ануфриев.

Наибольшим опытом выступлений в КХЛ среди новичков обладает Данил Бутенко, который провёл за «Барыс» 35 матчей. Кроме того, защитник выступал за юниорскую, молодёжную и национальную команды Казахстана и является чемпионом Азии.

Саян Данияр — двукратный чемпион Казахстана, побеждавший с «Сарыаркой» и «Номадом». Артур Гатиятов в прошлом сезоне выиграл чемпионат Казахстана и стал победителем чемпионата мира в первом дивизионе в составе сборной Казахстана. Диас Гусейнов также имеет в активе два чемпионских титула и опыт выступлений в КХЛ.

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