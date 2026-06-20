«Югра» в следующем сезоне не планирует приглашать легионеров

Генеральный директор «Югры», депутат Думы Ханты-Мансийского автономного округа Василий Филипенко заявил, что во время формирования команды на следующей сезон не будут приглашены легионеры.

«У нас есть чёткая позиция по этому вопросу. Мы строим команду, делая ставку на российских хоккеистов, и в первую очередь — на своих воспитанников. На данный момент работа по поиску легионеров не ведётся», — цитирует Филипенко ТАСС.

Ранее «Югра» впервые в своей истории стала чемпионом России, обыграв в финальной серии Олимпбет — Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) воскресенский «Химик» со счётом 4-1. В нынешнее межсезонье клуб покинули 16 игроков.