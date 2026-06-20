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Олимпийский чемпион оценил селекционную работу «Металлурга» в межсезонье

Олимпийский чемпион оценил селекционную работу «Металлурга» в межсезонье
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Олимпийский чемпион — 1988, чемпион мира — 1986, участник тренерского совета ФХР Сергей Светлов высказался о селекционной работе «Металлурга» в нынешнее межсезонье.

«В прошлом сезоне были жалобы, что «Металлургу» не хватает мощи и габаритов прежде всего в центре. И вот клуб выигрывает конкуренцию за универсального форварда Тодда, на которого претендовали многие лидеры КХЛ и прямые конкуренты «Металлурга». Это в том числе компенсация за уход Канцерова в «Чикаго».

Ещё одна энхаэловская потеря «Металлурга» — вратарь Набоков, но весьма перспективной выглядит его замена на Заврагина из СКА. Этот талантливый голкипер запомнился мне ещё в «Югре», когда в 18 лет показывал абсолютно зрелый хоккей. Пора доказывать, что это было не случайно.

В ЦСКА много хороших матчей провёл защитник Провольнев, его переход ослабит «Металлургу» последствия от ухода Пресса. Плюс есть отличная подпитка из молодёжной команды Магнитогорска.

«Металлург» — игровая команда, и такая селекция позволяет команде как минимум сохранить её стиль», — цитирует Светлова Russia-Hockey.

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