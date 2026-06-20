«Локомотив» поступил некрасиво, это стало шоком». Бабаев — о ситуации с Фирстовым

Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы Владислава Фирстова, объяснил ситуацию вокруг хоккеиста. Ранее сообщалось, что нападающий перейдёт в «Локомотив», но ярославский клуб отказался от оффершита (предложение игроку в статусе ограниченно свободного агента). В итоге Фирстов подписал новый контракт с «Торпедо».

— «Локомотив» некрасиво поступил с моим игроком. Они обозначили позицию, что сделают оффершит Фирстову, но в последний момент, даже когда мы пошли навстречу по финансам, просто отказались. Хорошо, что руководители «Торпедо» необидчивые, а в другом клубе могли бы обидеться и сказать: «Ты нам не нужен». В Нижнем Новгороде руководители и тренеры повели себя по-спортивному, за что им благодарность, и сказали: «Он нам нужен, ничего не поменялось. Мало ли что бывает». Мы нашли точки соприкосновения, и всё в порядке — он остался в «Торпедо». В Нижнем Новгороде до самого конца вели себя суперпорядочно, не всегда такое встретишь в клубах. Они не встают в позицию, как некоторые другие команды. А в случае «Локомотива» другие игроки задумаются, доверять ли тому, что говорят в Ярославле.

— «Локомотив» как-то объяснил своё решение?

— Нет. Как я понимаю, у них свои дела с «Торпедо» и какие-то внутренние обиды. Это непрофессионально. Я сотрудничал с «Локомотивом» более 25 лет и раньше такое не замечал. То, что руководители клуба так некрасиво себя повели, стало для меня неприятным шоком. Взять свои слова обратно — это очень плохо для репутации. Это не похоже на [президента «Локомотива»] Юрия Яковлева, но это его решение и ему с этим жить, — цитирует Бабаева «РБ Спорт».