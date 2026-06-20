Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Генеральный директор «Салавата Юлаева» объяснил уход форварда Евгения Кузнецова из клуба

Генеральный директор «Салавата Юлаева» объяснил уход форварда Евгения Кузнецова из клуба
Комментарии

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов высказался об уходе форварда Евгения Кузнецова из клуба.

– Почему вы не продлили Евгения Кузнецова на следующий сезон?
– В конце сезона мы собрались с тренерским штабом и решили, что у нас должна быть быстрая команда. Мы не можем Евгению ставить такие условия, когда мы можем предложить ему отдохнуть. Он не тот человек, не такого масштаба игрок. Молодому игроку мы могли бы сказать: «Ты здесь подожди, паузу выдержи».

Возникала бы проблема. Мы не можем ему гарантировать, что он будет играть в каждом матче. Мы знаем, что, даже если он будет в форме, не совсем будет успевать под тот темп игры, который транслирует наш штаб.

Когда мы не можем [на] 100% использовать игрока такого масштаба, мы не будем ничего ему портить. Думаем, что, может быть, он в другой команде найдёт своё место и точно будет играть все матчи, — заявил Баширов в программе КХЛ «На связи».

Материалы по теме
Гендиректор «Салавата» Баширов: у нас скоро будет две лиги — шесть команд и остальные
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android