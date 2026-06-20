Генеральный директор «Салавата Юлаева» объяснил уход форварда Евгения Кузнецова из клуба

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов высказался об уходе форварда Евгения Кузнецова из клуба.

– Почему вы не продлили Евгения Кузнецова на следующий сезон?

– В конце сезона мы собрались с тренерским штабом и решили, что у нас должна быть быстрая команда. Мы не можем Евгению ставить такие условия, когда мы можем предложить ему отдохнуть. Он не тот человек, не такого масштаба игрок. Молодому игроку мы могли бы сказать: «Ты здесь подожди, паузу выдержи».

Возникала бы проблема. Мы не можем ему гарантировать, что он будет играть в каждом матче. Мы знаем, что, даже если он будет в форме, не совсем будет успевать под тот темп игры, который транслирует наш штаб.

Когда мы не можем [на] 100% использовать игрока такого масштаба, мы не будем ничего ему портить. Думаем, что, может быть, он в другой команде найдёт своё место и точно будет играть все матчи, — заявил Баширов в программе КХЛ «На связи».