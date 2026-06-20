Светлов: у СКА радикальная селекция, можем получить наполовину новую команду

Олимпийский чемпион — 1988, чемпион мира — 1986, участник тренерского совета ФХР Сергей Светлов высказался о трансферной работе СКА в нынешнее межсезонье.

— Чьи трансферы назовёте спорными?

— Скажем так, радикальная селекция у СКА – много потерь и много приобретений. Не ожидал, что Санкт-Петербург так легко расстанется с форвардами первых звеньев — Хайруллиным и Воробьёвым, пусть даже последний сезон получился у них не идеальным.

Умный форвард Атанасов и работоспособный Чебыкин – это первый ответ на потери. В числе кандидатов на усиление, судя по прессе, – Глотов, Аймурзин, Барабанов.

Защитная линия СКА и в прошлом сезоне была неплохо укомплектована, но уже состоялись активные приобретения в оборону – Сёмин, Маклюков, Варлаков. Если все многочисленные трансферы, о которых пишет пресса, реализуются, то в предстоящем сезоне получим наполовину новый СКА, — цитирует Светлова Russia-Hockey.