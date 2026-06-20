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Гендиректор минского «Динамо»: конечно, нам хотелось бы иметь больше белорусов в составе

Гендиректор минского «Динамо»: конечно, нам хотелось бы иметь больше белорусов в составе
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Генеральный директор минского «Динамо» Артём Каркоцкий высказался о формировании команды из местных воспитанников.

«Некоторые ведущие белорусы покинули клуб. Но когда-то и Пинчук, и Мороз тоже были молодыми, тоже делали первые шаги в КХЛ. Они окрепли и ментально, и физически. Это и есть главная цели и вектор развития наших хоккеистов.

Конечно, нам хотелось бы иметь больше белорусов в составе. Но, учитывая общее количество ребят, занимающихся в стране, их появляется не так много. Тех, кто появляется, мы стараемся максимально задействовать, чтобы они развивались с легионерами», — заявил Каркоцкий в программе «Арена».

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