Гендиректор минского «Динамо»: конечно, нам хотелось бы иметь больше белорусов в составе

Генеральный директор минского «Динамо» Артём Каркоцкий высказался о формировании команды из местных воспитанников.

«Некоторые ведущие белорусы покинули клуб. Но когда-то и Пинчук, и Мороз тоже были молодыми, тоже делали первые шаги в КХЛ. Они окрепли и ментально, и физически. Это и есть главная цели и вектор развития наших хоккеистов.

Конечно, нам хотелось бы иметь больше белорусов в составе. Но, учитывая общее количество ребят, занимающихся в стране, их появляется не так много. Тех, кто появляется, мы стараемся максимально задействовать, чтобы они развивались с легионерами», — заявил Каркоцкий в программе «Арена».