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«Он единственный, кто заставил меня возненавидеть хоккей». Экс-форвард «Торонто» о Бэбкоке

«Он единственный, кто заставил меня возненавидеть хоккей». Экс-форвард «Торонто» о Бэбкоке
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Бывший нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» и других клубов НХЛ Даниэль Винник высказался о возможном назначении Майка Бэбкока на пост главного тренера «Эдмонтон Ойлерз».

«Нет, не делай этого. Нет. Он единственный парень, который заставил меня возненавидеть хоккей. Не делай этого.

Я ненавидел ходить на каток. Он просто тиран. Я думаю, у нас с Майком всё начиналось хорошо. Я играл хорошо. А потом в ноябре в «Вашингтоне» у меня было сильное растяжение связок голеностопа, и я пропустил около пяти игр. Вот и всё. Из-за сильного растяжения связок голеностопа. Я должен был пропустить восемь недель. Я вернулся, и я всегда считал, что катание на коньках — моё самое сильное качество. Но после травмы я уже не был тем игроком, который был раньше.

С этого момента всё пошло прахом. Он всё время на меня давил. Я думаю, его отношение к людям не очень хорошее. И на данный момент это хорошо задокументировано. Конечно, у звёзд лиги не будет проблем. Он просто позволит им играть», — приводит слова Винника TSN.

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