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Светлов: «Торпедо» переезжает на новую арену и не имеет права на турнирный спад

Светлов: «Торпедо» переезжает на новую арену и не имеет права на турнирный спад
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Олимпийский чемпион — 1988, чемпион мира — 1986, участник тренерского совета ФХР Сергей Светлов оценил подготовку «Торпедо» к новому сезону КХЛ.

«Нижний Новгород в предстоящем сезоне переезжает на новую арену, а потому, скажем так, не имеет права на турнирный спад. Отсюда точная компенсация на каждую потерю лидера. На мой взгляд, этим летом «Торпедо» как минимум не становится слабее.

Например, защитника Силаева заменяет характерный Камалов из «Северстали», с которым в своё время удалось поработать в «Амуре». Ушёл в «Динамо» габаритный центр Летунов – его тут же по месту заменяет Воробьёв из СКА. А потерю Атанасова в атаке с лихвой компенсируют Веккионе и Сероух», — цитирует Светлова Russia-Hockey.

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