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Александр Кожевников высказался о возможном новом контракте Овечкина с «Вашингтоном»

Александр Кожевников высказался о возможном новом контракте Овечкина с «Вашингтоном»
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников считает, что российский нападающий Александр Овечкин подпишет новый контракт с «Вашингтон Кэпиталз».

«Я думаю, что Александр Овечкин продлит контракт с «Вашингтоном». Он ведь взрослый человек и понимает, что ему осталось совсем немного шайб до рекорда Уэйна Гретцки. И в городе все его любят, главное, чтобы у него не было травм. Я думаю, что клуб 100-процентно подпишет с ним новый контракт, это ведь надо в том числе и для рекламы «Вашингтона», и всего города», — приводит слова Кожевникова «РИА Новости Спорт».

40-летний Овечкин — лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов НХЛ. С учётом плей-офф он забросил 1006 шайб в лиге. По этому показателю он занимает второе место в истории, уступая Уэйну Гретцки (1016). В минувшем сезоне Овечкин набрал 64 (32+32) очка в 82 играх.

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