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Капитан «Авангарда» Шарипзянов рассказал про самые памятные футбольные матчи

Капитан «Авангарда» Шарипзянов рассказал про самые памятные футбольные матчи
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Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов рассказал про самые памятные футбольные матчи.

— Самый памятный, наверное, смотрел Голландия — Россия. Тогда были с родителями в Турции. Помню, как наши вырвали эту победу.

— А что делали в 2018 году?
— В 2018 был на матче, как раз он проходил в Казани, Бельгия — Бразилия. Шикарный матч, полные трибуны, все у них топовые футболисты играли, — приводит слова Шарипзянова FONBET.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. В розыгрыше турнира принимают участие 48 сборных, разделённых на 12 групп по четыре команды. Три страны-хозяйки (США, Канада, Мексика) получили автоматическое право участия, остальные команды прошли отбор.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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