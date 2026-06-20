«Работает на высочайшем уровне». Кожевников назвал лучшего тренера КХЛ последних лет

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников считает возглавляющего уфимский «Салават Юлаев» Виктора Козлова лучшим тренером КХЛ на протяжении последних трёх сезонов.

«С таким тренером, как Козлов, в «Салавате Юлаеве» всё здорово идёт. Для меня он лучший тренер КХЛ. Причём не первый сезон, а уже второй или третий подряд. Он работает на высочайшем уровне», — приводит слова Кожевникова «Матч ТВ».

В завершившемся розыгрыше Кубка Гагарина «Салават Юлаев» дошёл до второго раунда, где уступил ярославскому «Локомотиву» со счётом 0-4 в серии.

Ранее генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов высказался об уходе форварда Евгения Кузнецова из клуба.