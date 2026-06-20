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«Работает на высочайшем уровне». Кожевников назвал лучшего тренера КХЛ последних лет

«Работает на высочайшем уровне». Кожевников назвал лучшего тренера КХЛ последних лет
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников считает возглавляющего уфимский «Салават Юлаев» Виктора Козлова лучшим тренером КХЛ на протяжении последних трёх сезонов.

«С таким тренером, как Козлов, в «Салавате Юлаеве» всё здорово идёт. Для меня он лучший тренер КХЛ. Причём не первый сезон, а уже второй или третий подряд. Он работает на высочайшем уровне», — приводит слова Кожевникова «Матч ТВ».

В завершившемся розыгрыше Кубка Гагарина «Салават Юлаев» дошёл до второго раунда, где уступил ярославскому «Локомотиву» со счётом 0-4 в серии.

Ранее генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов высказался об уходе форварда Евгения Кузнецова из клуба.

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