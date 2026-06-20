Богданович: минское «Динамо» — народная команда, президент не мог не обратить внимания

Председатель Федерации хоккея Беларуси Александр Богданович поделился мнением о совещании у президента страны по развитию хоккея.

«Сегодня минское «Динамо» – это народная команда, которая объединяет очень многих людей вокруг себя. Президент не мог не обратить на это внимания. Конечно, мы все хотели, чтобы «Динамо» добилось максимального результата, но мы все понимаем, что это спорт.

Хоккей хорошо развивается в стране. Мы делаем всё для того, чтобы была выстроена система. Чтобы юный хоккеист из любого региона страны мог дойти до нашей любимой народной команды и получил полноценное развитие. Услышав объективную критику, будем исправлять некоторые моменты и делать всё для того, чтобы мы развивали спорт ещё лучше. В том числе хоккей», — заявил Богданович в программе «Арена».