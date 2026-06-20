Анвар Гатиятулин рассказал, кто может покинуть тренерский штаб «Ак Барса»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин ответил на вопрос, кто из специалистов может покинуть казанский клуб.

— Пауза после окончания финала и до вашего подписания контракта затянулась на несколько недель. Формальность или шло обсуждение деталей?

— Обычный процесс согласования всех деталей. Как моих, так и помощников.

— Пока клуб объявил только вас и Дениса Ячменёва – штаб остаётся в полном составе?

— Пока есть вопрос только по Константину Шафранову. С хоккеем не связано. Остальные тренеры точно продолжат работу. Важно было сохранить штаб, так как мы за два сезона продвинулись именно в плане совместной работы по тем принципам, которые у меня сформировались.

— Какие у вас требования к ассистентам?

— Коммуникация внутри штаба, зоны ответственности, контакт с игроками. Считаю, что сейчас наше взаимопонимание вышло на принципиально другой уровень, чем в начале работы. Надо учитывать, что в штабе работают специалисты с опытом работы главным тренером пусть и не на уровне КХЛ. Здесь важно, что я сам работал ассистентом в СКА и сборной России уже после полуфинала с «Трактором». Поэтому есть представление, как оптимальнее выстраивать процесс так, чтобы помощники, образно говоря, не пили кофе в тренерской, а были всесторонне вовлечены. Это современные требования. Например, я ездил в Северную Америку изучать, как устроена работа в НХЛ, и Род Бриндамор, и Рик Токкет, и Питер Дебур делали акцент на этом моменте, – сказал Гатиятулин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Петру Терещенкову.